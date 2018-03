Besucherplus im Neuen Schloss

Mehr als 70 000 Gäste haben im vergangenen Jahr die ehemalige Residenz der Grafen von Montfort besucht. Damit ziehen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg eine positive Bilanz für das vergangene Jahr. Allein das Neue Schloss Tettnang kann einen Zuwachs von 1,6 Prozent verzeichnen. Insgesamt haben mehr als 3,85 Millionen Menschen 2017 Schlösser, Burgen, Klöster und Gärten des Landes besucht.

„Wir sind sehr zufrieden, wie sich das Informationsangebot in den Schlossräumen von Tettnang, das vielfältige Veranstaltungsprogramm und die erweiterten Öffnungszeiten auf die Besucherzahlen auswirken“, sagt Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten und sieht in der Resonanz eine Bestätigung für die kontinuierliche Arbeit der Institution das Besucherangebot auszuweiten.

Die Geschichte der Grafen von Montfort und des Neuen Schlosses, Fakten zum höfischen Leben und zu den aufwendigen Techniken der barocken Kunsthandwerker – dies alles werde den Besuchern von Tettnang auf anschauliche Weise nahegebracht, heißt es in einer Pressemitteilung. 2017 konnte das Interesse der Besucher noch einmal gesteigert werden: 72556 Gäste wurden in Schloss Tettnang gezählt – ein von 1,6 Prozent gegenüber dem Jahr 2016.

Ein Zuwachs, der dem landesweiten Trend entspricht: 2017 erzielten die baden-württembergischen Schlösser, Klöster, Burgen und Gärten eine Steigerung um 1,3 Prozent und erreichten damit eine Besucherzahl von mehr als 3,85 Millionen. Damit sei das Ergebnis des bisherigen Rekordjahres 2016 nochmals gesteigert worden, teilt die Institution mit.

Genuss und Ernährung im Fokus

Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg vermitteln und vermarkten rund 60 landeseigene historische Monumente im Südwesten. Neben dem Neuen Schloss Tettnang zählen das Schloss Heidelberg, Kloster und Schloss Salem oder das Kloster Maulbronn dazu. In diesem Jahr will die Organisation mit dem Themenjahr „Von Tisch und Tafel“ weitere Besucher anziehen. Die Kulturgeschichte des Genusses und der Ernährung steht im Mittelpunkt des Angebotes mit Festen und Märkten, besonderen Führungen und vielen Angeboten für Familien. Auch das Tettnanger Schloss beteiligt sich an dem Themenjahr. Bereits jetzt stehen Termine für Sonderführungen fest. Am 15. April wird zum „Kaffeekränzle im Schloss“ geladen – mit einem Besuch der gräflichen Prunkräume, einer Kaffeetafel im barocken Bacchussaal, und Geschichten über das Leben der Grafen und ihrer Untertanen. Im Mai vermittelt der Rundgang „Tisch und Tafel am Hofe der Grafen von Montfort“ Einsichten in das Zeremoniell bei Hofe, barocke Kochrezepte und Essen für die Dienerschaft.