Besucherin erhält Hausverbot im Krankenhaus

Das Tettnanger Krankenhaus hat am Sonntag unliebsamen Besuch bekommen. Laut Polizeibericht habe eine 52-jährige Frau außerhalb der Besuchszeiten ihre Mutter aufsuchen wollen. Dies wurde wegen der geltenden Corona-Regeln aber verweigert, da die Mutter der Frau an diesem Tag bereits von einer anderen Person Besuch bekommen hatte. Die Frau habe das Klinikpersonal daraufhin „verbal angegangen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Da sich die 52-Jährige anschließend nicht an die vereinbarten Vorgaben hielt und das gesamte Krankenhaus zusammenschrie, erhielt sie Hausverbot. Daraufhin rastete sie aus, wie die Polizei schreibt. Unter unverständlichem Gemurmel sei sie schließlich einem durch die Polizei erteilten Platzverweis nachgekommen.