Besuch von Sr. Philothea Thanner

Auf Einladung der Kolpingsfamilie Tettnang ist Sr. Philothea gerade in Tettnang. Am Samstag, 21. Mai wurde der Gottesdienst um 18.30 Uhr von Pfarrer Riedle gehalten. Anstatt einer Predigt stellte Sr. Philothea ihr Leben als Missionsdomikanerin in Simbabwe vor. Sie berichtete sehr ausführlich über die verschiedenen Aufgaben, die zu erledigen sind. Unter anderem gehört hier das Kinderheim Emerald Hill dazu. Viele Jahre sammeln die Sternsinger in Tettnang für das Heim. Das Kinderheim Emerald Hill liegt auf dem Gipfel des Emerald Hill in Simbabwes Hauptstadt Harare. Sr. Philothea ist unsere Heimatmissionarin direkt vor Ort. Durch sie besteht ein enger Austausch zwischen Tettnang und Emerald Hill.

Die Sternsinger waren dann auch mit vier Kindern, festlich eingekleidet, bei dem Gottesdienst anwesend. Josef Hellmann, vom Leitungsteam der Sternsinger, überreichte Sr. Philothea einen Spendenscheck über 500 Euro im Auftrag der Kolpingsfamilie.