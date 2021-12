Besuch von den Spürnasen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kürzlich besuchten vier ausgebildete Zollhunde und ihre Hundeführer, unter der Leitung von Herrn Dieter Lohr, unsere Fünftklässler der Realschule Tettnang. Im Anschluss an die Unterrichtseinheit „Die Sinne des Hundes“ erlebten die SchülerInnen anschaulich, was die Nase der „Profis“ leisten kann.

Zuerst wurde ein Kofferparcour aufgebaut, bei dem der Drogenspürhund einen präparierten Koffer erriechen und anzeigen musste. Die SchülerInnen waren erstaunt, wie schnell das ging.

Die Riechschleimhaut von Hunden ist 30-mal größer als die des Menschen und stark gefaltet. Darauf befinden sich circa 250 Millionen Riechsinneszellen. Kein Wunder also, dass ein weiterer Hund bereits kleinste Duftspuren an Kleidungsstücken und Taschen wahrnahm. Dazu wurden Schüler mit Taschen und einer Jacke ausgestattet und mussten in einer Reihe am Hund vorbei laufen. Die Hündin erkannte fast alle versteckten Gegenstände innerhalb weniger Sekunden und heftete sich an die Fersen der Schüler.

Abschließend beantwortete Herr Lohr noch Fragen der Schüler bezüglich der Ausbildung zum Zollhund. Eine sehr gelungene Schulstunde neigte sich dem Ende.