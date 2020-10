Bestände an Blutkonserven sind stark gesunken

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ruft die Bevölkerung dazu auf, am Montag, 5. Oktober, oder Dienstag, 6. Oktober, jeweils von 14 bis 19.30 Uhr in der Argentalhalle, Römerstraße 12, in Tettnang-Laimnau Blut zu spenden. Blutkonserven werden zurzeit besonders dringend benötigt, teilt der DRK-Blutspendedienst mit.

Die Bestände der Blutkonserven seien in den vergangenen Tagen stark gesunken. Ursachen seien die anhaltende Urlaubszeit, die hohen Temperaturen der vergangenen Wochen sowie der Ausfall zahlreicher Blutspendetermine, da zahlreiche Räumlichkeiten aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht genutzt werden können. Eine ausreichende Anzahl an Blutspenden ist für die Heilung und Lebensrettung aber oftmals das wichtigste Kriterium, schreibt das DRK weiter. Unfallopfer, Patienten mit Krebs, schweren Erkrankungen, werdende Mütter, Neugeborene – die Liste der Patienten ist schier unendlich.

Täglich werden für Patienten in Deutschland 15 000 Bluttransfusionen benötigt. Vor allem in den Kliniken ist der Bedarf aktuell hoch.

Auch in Corona-Zeiten ist die Blutspende sehr sicher, verspricht das DRK. Um in den genutzten Räumlichkeiten den erforderlichen Abstand zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu können und Wartezeiten zu vermeiden, findet die Blutspende ausschließlich mit vorheriger Onlinereservierung statt.

Blutspendetermine werden beim DRK unter Kontrolle und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter den höchsten Hygiene- und Sicherheitsstandards durchgeführt. Die Mitarbeiter sind für derartige Situationen besonders geschult. Das Infektionsrisiko liegt daher weit unter dem „sonstiger“ Alltagssituationen. Wie auch sonst gilt: Wer sich nicht gesund und fit fühlt, soll nicht zur Blutspende gehen. Menschen mit Erkältungssymptomen (Husten, Schnupfen, Heiserkeit, erhöhte Körpertemperatur) werden nicht zur Blutspende zugelassen. Wer Kontakt zu einem Coronavirus-Verdachtsfall hatte oder sich in den vergangenen Wochen in einm Risikogebiet aufgehalten hat, muss bis zur nächsten Blutspende vier Wochen pausieren.

Zusätzliche Informationen finden sich auch unter www.blutspende.de/informationen-zum-coronavirus