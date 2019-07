Seit knapp zwei Jahren ist die Mensa in Betrieb, seither gibt es Klagen von Schülern und Eltern. Obwohl die Verwaltung, die Schulen und der Betreiber schon an verschiedenen Schrauben gedreht haben, um Verbesserungen zu erreichen, kommt davon offenbar wenig bei den Schülern an. Ein Kommunikationsproblem? Dass eine Mensa am Schulcampus gebraucht wird, um Betreuungszeiten und Ganztagesbetrieb optimal abzudecken, darüber sind sich alle einig. Was auffällt: Die Kritik der Schüler bleibt auch bei Nachfragen unkonkret. Aus 400 Kilometern Entfernung muss das Schulessen nach Tettnang gefahren werden – dagegen bei der aktuellen Faktenlage zu argumentieren, ist schwierig. Es sollte sich jeder selbst fragen: Wie viel bin ich bereit, für ein vor Ort gekochtes und mit regionalen Zutaten zubereitetes Essen zu zahlen? Verzichte ich auf den Burger im Schnellrestaurant? Und woher kommt eigentlich die Tomate auf der Pizza, die es in der Stadt zu kaufen gibt? Möglicherweise ist die Mensa besser als ihr Ruf.