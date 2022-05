Besonderer Markt auf Streuobstwiese

Bei Familie Kramer in Wagnerberg öffnet am Samstag, 14. Mai, ab 10 Uhr auf der idyllischen Streuobstwiese einen ganz besonderen Markt: In Kooperation mit dem „Spektakel in Topf und Beet“ und dem Netzwerk „Genbänkle“ wird es einen Gartenmarkt für Jungpflanzen, Stauden, Ableger, Gartenbücher und schöne Töpfe geben.

Daneben bieten weitere Stände Kreatives, wie zum Beispiel Stricksachen, Taschen oder Bilder aus Holz an. Ein großes Feuer ist geplant und eine Vorführung an der Blockbandsäge ist angedacht. Erworben werden kann auf dem Markt außerdem samenfestes Saatgut von historischen Gemüsesorten.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Gerne kann jeder, der etwas Entsprechendes anzubieten hat, ab 7 Uhr seinen Stand auf der Wiese aufbauen, heißt es in der Medienmitteilung. Der Markt findet nur bei gutem Wetter mit offenem Ende statt. Für eine kleine Verpflegung ist gesorgt.