„Besondere Stufe“ startet in nächste Etappe ihrer Lebens-Tour

Für 18 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 der Gemeinschaftsschule Manzenberg hat vor Kurzem in der Argentalhalle in Laimnau die Abschlussfeier angestanden. Die Begrüßungsrede kam von den Schülerinnen und Schüler, die zugleich Dankesgeschenke an die Lerngruppenleitungen überreichten. Seitens der Lerngruppenleiterinnen und Lerngruppenleiter blickten Änne Unger, Elisabeth Fink und Daniel Frirdich auf die letzten Jahre mit dieser „besonderen Stufe“ zurück.

Auch Sonderpädagoge Sebastian Dürre, der für die inklusiv beschulten Schülerinnen und Schüler zuständig ist, dankte den Schülerinnen und Schülern für die gemeinsame Zeit. Er sprach von einer funktionierenden Inklusion, die er in dieser Jahrgangsstufe erlebt habe. Durch die Erlebnisse mit den Schülern fühlte er sich „ermutigt, den Traum einer inklusiven Gesellschaft umzusetzen“ und hoffte, dass sie das in der Zukunft so bewahren würden.

Das unterscheidet die „Tour de Manzenberg“ von der Tour de France

Schulleiter Wolfram Schellhaase verwies in seiner Rede anschließend auf das derzeit ausgetragene härteste Radrennen der Welt, die Tour de France. Dieses hat bekanntermaßen nur einen Sieger, der nach vielen Kilometern gewinnen kann. Anders ist es bei der „Tour de Manzenberg“, die nach mehreren besuchten Schuljahren viele Sieger mit einem Abschluss hervorbringt. Und zu diesem Sieg gratulierte er den Schülerinnen und Schülern herzlich und wünschte ihnen für die Zukunft alles Gute.

Die darauf folgende Zeugnisübergabe fand bei den Inklusionsschülerinnen und -schülern zusammen mit dem Schulleiter der Kooperationsschule Don Bosco statt. Und so schickte Schulleiter Wolfram Schellhaase gemeinsam mit den LerngruppenleiterInnen die Absolventinnen und Absolventen mit einem Händedruck hinaus in die nächste Etappe ihrer Lebens-Tour.