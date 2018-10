Beschluss gegen B 30-Ostumfahrung diesmal in öffentlicher Sitzung gefasst

Der Ortschaftsrat Kau hat am Montagabend einen Verfahrensfehler korrigiert, der dem Gremium kürzlich unterlaufen war: Am 10. September hatte der Rat unter dem Vorsitz von Ortsvorsteher Joachim Wohnhas in nichtöffentlicher Sitzung einen Beschluss zum Thema B 30-Ostumfahrung gefasst. Die Voraussetzungen für einen nichtöffentlichen Beschluss waren laut Sitzungsvorlage jedoch nicht gegeben. Am Montag nun wurde der Beschluss vom 10. September nochmals öffentlich und damit gültig gefasst. Im Wortlaut heißt es darin: „Der Ortschaftsrat Kau steht geschlossen hinter der Interessengemeinschaft-Walchesreute-B 30-neu und lehnt somit einen Bau der B30-Variante Ost ab.“ Der Beschluss sei im Ortschaftsrat bei einer Enthaltung gefasst worden, sagte Joachim Wohnhas der Schwäbischen Zeitung am Dienstag und bekräftigte nochmal den eigenen Standpunkt: „Wir sind für eine Westtrasse durch den Brochenzeller Wald.“

Die vom Regierungspräsidium derzeit geplante B 30-Variante Ost bedrohe nämlich mehr Landwirte als eine vom Ortschaftsrat und der Interessengemeinschaft angestrebte Westumfahrung: „Auf der anderen Seite würde es die Leute nicht so hart treffen. Dort haben viele Bauern den Betrieb bereits altersbedingt aufgegeben und ihre Flächen verpachtet.“ Beim Bau der Ostvariante hingegen wären in der Ortschaft Walchesreute einige landwirtschaftliche Vollerwerbsbetriebe existenziell bedroht und im schlimmsten Fall gar zur Aufgabe gezwungen, weil sie Flächen für den Straßenbau zur Verfügung stellen müssten. Darüber hinaus würde nördlich der Hegenen-Straße (Verbindungsstraße zwischen Pfingstweid und Reute) ein Rastplatz für Zugvögel, die jeden Herbst dort eintreffen sowie ein Biotop zerstört.

Trotz der Brisanz des Themas bleibt Wohnhas im Ton sachlich-konstruktiv: „Wir sind im Ortschaftsrat ja auch der Meinung, dass die B 30-Ortsumfahrung kommen muss. Der Lückenschluss muss her. Und Flächen sind auch auf der Ostseite durchaus vorhanden. Aber wir wollen den Lückenschluss eben anders als das Regierungspräsidium. Ich fürchte zwar, dass unsere Chancen, die bestehenden Pläne tatsächlich nochmal zu ändern, nahezu gegen Null tendieren. Aber wir wollen uns am Ende nicht vorwerfen müssen, nicht wenigstens alles versucht zu haben.“

Zumindest die exakte Trassenführung auf der geplanten Ostumfahrung sei seines Wissens noch nicht abschließend festgelegt, so Wohnhas. Wenn die Ostumfahrung also, wie allseits erwartet, käme, läge zumindest da noch Verhandlungsspielraum, falls die Trassenführung nicht den Vorstellungen von Ortschaftsrat und Interessengemeinschaft entspräche. Wohnhas: „Wenn diese Entscheidung auch nicht in unserem Sinne ausfällt, muss man halt nochmal diskutieren.“

Jetzt kriegt das Regierungspräsidium in Tübingen aber erst mal den gültigen Beschluss zugesandt. Wohnhas: „Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.“