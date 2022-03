Berufsorientierungsgespräche von Rotary diesmal online

Die mittlerweile schon traditionellen Berufsorientierungsgespräche des Rotary Club Friedrichshafen-Tettnang sind in diesem Jahr erstmals online, nachdem in den vergangenen zwei Jahren die pandemiebedingt ausfallen mussten. So ist am Dienstag, 22. März, die „AcademiX Night" von 19 Uhr bis 21 Uhr die Veranstaltung virtuell und unter neuem Namen zu sehen. Mit diesem Abend möchte sich Rotary vor allem an alle Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufen sowie der Abschlussklassen der Realschulen wenden, um ihnen die Möglichkeit für direkte Informationsgespräche zu bieten.

Ziel der Veranstaltung ist es, durch offene Gespräche mit Berufserfahrenen und Hochschulvertretern berufliche Orientierung zu geben. In diesem Jahr in virtuellen Gesprächsräumen in Kleingruppen, in welchen alle Fragen persönlich beantwortet werden. Die Berufsgruppen sind dabei nach fünf Fachbereichen gegliedert: Geistes-, Natur-, Rechts- und Politikwissenschaften, Öffentlicher Dienst sowie Allgemeine Studienberatungen.

„Gerade die Möglichkeit direkt mit Entscheidern über seine beruflichen Perspektiven zu sprechen, macht die AcademiX Night so einzigartig. Wir bringen hier unkompliziert junge Menschen und erfahrene Berufsprofis zusammen und ermöglichen somit Kontakte und Informationen, die beiden Seiten in dieser Qualität sonst nicht zugänglich sind. Die Förderung der Entwicklung von Jugendlichen ist ein wichtiges Ziel von Rotary.“, so Michael Hofmann, Präsident des Rotary Clubs Friedrichshafen-Tettnang. Die Teilnahme der kostenlosen Veranstaltung erfolgt direkt am 22. März um 19 Uhr auf der Website academix-night.de (keine separate Anmeldung erforderlich).