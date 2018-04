Berufsbildungswerk ehrt 32 Fachkräfte

32 Fachkräfte hat das Berufsbildungswerk der Stiftung Liebenau für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit zwischen zehn und 45 Jahren geehrt. Geschäftsführer Herbert Lüdtke hob zunächst die Bedeutung von Arbeit hervor: „Zählt man die Stunden zusammen, kommt ein gewaltiges Ergebnis für jeden Einzelnen im Laufe eines Lebens heraus.“ Ein gutes Miteinander sei daher wesentlicher Faktor in der Arbeitswelt - sich gegenseitig wertzuschätzen und zu achten eine wichtige Grundlage. Ein gutes Miteinander sei nicht selbstverständlich, umso wichtiger sei es, es zu pflegen. Jubiläen gemeinsam zu feiern, würde hier dazugehören.

Die 32 Jubilare kommen aus den Bereichen Berufsvorbereitung, den Ausbildungsbereichen Metall, Kfz, Hauswirtschaft, aber auch aus der Josef-Wilhelm-Schule, dem Internat, der Haustechnik und der Verwaltung des Berufsbildungswerks Adolf Aich (BBW) in Ravensburg. Aus dem Regionalen Ausbildungszentrum Ulm wurde ebenfalls eine Mitarbeiterin geehrt. „Es ist geballte Fachkompetenz vertreten“, hieß es in der Laudatio. Den Mitarbeitern wurde gedankt für ihr Engagement, die Fähigkeit sich dem Wandel zu stellen und Neues stimmig mit den eigenen Erfahrungen zu verknüpfen. Aber auch der gewissenhafte und schülergerechte Umgang, verbunden mit dem Respekt für die Jugendlichen, wurden als wichtige Eigenschaften der langjährigen Mitarbeiter hervorgehoben.

August Ray konnte mit 45 Jahren die längste Betriebszugehörigkeit vorweisen. Nach seiner Lehre als Landmaschinen-Mechaniker begann er bei der Stiftung Liebenau und arbeitete lange Jahre in der Fahrzeugtechnik in Liebenau. „August war immer dort, wo was nicht lief“, hieß es in der Laudatio. Später siedelte er ins BBW, wo er auch Brandschutzbeauftragter wurde. Die Kollegen seien froh, dass er ihnen auch im Ruhestand immer wieder aus der Patsche hilft.

Geschäftsführer Lüdtke schloss den offiziellen Teil mit einem Zitatauszug von Alfred Delp. Der Jesuit war im Widerstand gegen den Nationalsozialismus und wurde von den Nazis ermordet: „Dass es uns aber wohl darauf ankommt, um jeden Preis so zu sein, wie wir sind.“ Es sei eine Kunst bei sich zu sein, so Lüdtke, die man trainieren müsse. Auch Feiern gehöre zu der Dimension, bei der man bei sich ist. Mit diesen Worten lud er die Gäste zum anschließenden geselligen Miteinander ein.