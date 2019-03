„BerTTl“ weiter auf Erfolgskurs

„BerTTl“ – das Kürzel steht für „Bürger erreichen Tettnang leicht“ – kann sich auch im dritten Monat seit Betriebsaufnahme nicht über mangelnde Nachfrage beklagen. Das stellt der Vorsitzende des Vereins Bürgerbus Tettnang, Peter Bentele, in einem Schreiben zufrieden fest. An zwölf Fahrtagen im Februar war der Bürgerbus insgesamt 62 Mal unterwegs, teilt der Verein darin weiter mit.

Rein statistisch war „BerTTl“ im Februar 5,6 Mal pro Fahrtag im Einsatz. Gegenüber dem Vormonat entspricht dies einem Plus von 25 Prozent. Die tägliche Auslastung war jedoch unterschiedlich, berichtet Claus Reutter. An zwei Tagen sei der Bürgerbus lediglich einmal beziehungsweise zweimal unterwegs gewesen. „Ansonsten hatten wir regelmäßig zwischen vier und sieben, in der Spitze sogar elf Fahrten.“

Der Bürgerbus ist vor allem für Senioren gedacht, die kein eigenes Auto haben, oder für Menschen, die aus welchen Gründen auch immer, in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.

BerTTl verkehrt ähnlich einem Rufbus nur nach vorheriger Anmeldung und dient in erster Linie den Menschen aus den Ortschaften Kau, Langnau und Tannau samt ihrer Ortsteile zur Anbindung an die Stadt. Im Gegensatz zu Linienbussen ist der Bürgerbus nicht an Haltestellen gebunden, sondern verkehrt von Haus zu Haus. Für die Hin- und Rückfahrt werden pro Person jeweils 1,50 Euro fällig. Betriebstage sind Dienstag, Donnerstag und Freitag. Außerdem müssen die Fahrtwünsche mindestens einen Tag zuvor angemeldet werden. Das Bürgerbus-Telefon 07542 / 510 520 ist montags, dienstags, mittwochs und donnerstags jeweils von 17 bis 18 Uhr besetzt.