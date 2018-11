„Berttl“ fährt ab 4. Dezember durch Tettnang

„Bürger erreichen Tettnang leicht“ lautet das Motto des Bürgerbus-Projekts, das in wenigen Tagen buchstäblich ins Rollen kommt und auch als neues Markenzeichen der Stadt in Erscheinung tritt, wie der Verein Bürgerbus Tettnang mitteilt. Am Dienstag, 4. Dezember, nimmt „Berttl“, wie der Bürgerbus genannt wird, um 8.30 Uhr seinen Betrieb auf. Am Samstag, 8. Dezember, wird er im Rahmen einer kleinen Feier von 10 bis 12 Uhr am Bärenbrunnen der Öffentlichkeit vorgestellt, heißt es in einem Schreiben der Bürgerbus-Initiative.

Diplom-Grafikerin Britta Nickel aus Rattenweiler hat das Logo kreiert. „,Berttl’ fährt durch eine stilisierte Landschaft mit einem Hopfengarten und der Silhouette vom Tettnanger Schloss. Der etwas geschwungene Schriftzug ,Bürgerbus Tettnang' unterstreicht die Dynamik und Freundlichkeit des Vereins“, beschreibt sie ihren Entwurf.

Fahrtwünsche können bereits ab Montagabend, 26. November, angemeldet werden. Das Bürgerbus-Telefon mit der Nummer 07542 / 510 520 ist montags, dienstags, mittwochs und donnerstags jeweils von 17 bis 18 Uhr besetzt. Die Fahrtwünsche werden von ehrenamtlichen Disponenten koordiniert.

„Berttl“ startet zunächst als sozialer Fahrdienst und steht überwiegend Senioren und Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit zur Verfügung, als Ergänzung zum Stadtbus. Dafür fährt der Bürgerbus von Haus zu Haus, ist also nicht an Haltestellen gebunden. Gefahren wird dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr.

„Berttl“ ist ein weinroter Kleinbus mit neun Sitzplätzen und wird von ehrenamtlichen Fahrern des Vereins Bürgerbus Tettnang gesteuert. Der Kleinbus der Marke Toyota, Typ Proace, trägt das amtliche Kennzeichen RV – TE 1272. Die Einzelfahrt mit dem Bürgerbus kostet pro Person 1,50 Euro.

Im Sommer hatten die Ortschaftsräte von Kau, Langnau und Tannau sowie der Gemeinderat der Stadt Tettnang grünes Licht für den Bürgerbus gegeben. Mit der Gründungsversammlung am 19. September 2018 und der Eintragung ins Vereinsregister beim Amtsgericht Ulm am 29. Oktober 2018 hat der Verein alle organisatorischen Hürden genommen.