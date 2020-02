Berti Schwesers rettende Idee

Eine große Überraschung hat es bei der Hauptversammlung des Männerchors in Kau gegeben. Ein mobiles E-Piano mit entsprechender Verstärkeranlage war der Wunsch des Chores. Das vorhandene Piano litt mit jedem Transport ein bisschen mehr. Finanziell war aber die Erfüllung dieses Wunsches in weiter Ferne, wie der Verein schreibt.

Berti Schweser hatte dann die Idee, Paten für das Gerät zu suchen. Am Abend der Hauptversammlung erfolgte der Aufruf. Keiner der Anwesenden hätte wohl gedacht, dass in kürzester Zeit durch teils großzügige Spenden der Betrag zusammenkommen würde. Und nicht nur für das E-Piano, sondern auch noch für die Verstärkeranlage war am Ende genügend Geld da. Sehr zur Freude der Sänger und ihrer Chorleiterin Eva Beiswenger.

Diese hatte sich in ihrem Bericht sehr zufrieden über den Chor geäußert. Nicht nur, dass er sich gut entwickle, sondern auch die Neuausrichtung vollzählig mittrage. Es mache ihr große Freude, wenn sie am Montagabend von Bad Schussenried ins Kau komme, erzählte sie.

Stolz können die Sänger auf den Zugang von drei neuen Sängern sein. Ein Erfolg der Öffentlichkeitsarbeit und den Schnuppersingstunden im November, wie der Pressemitteilung des Vereins zu entnehmen ist.

Die nächste Möglichkeit, die „Flexible Friends“ zu hören, besteht beim Sängerball in Kau am 21. Februar, am Seniorennachmittag am 7. März und am 28. März, wenn noch weitere sechs Chöre in der Seldnerhalle zu hören sind.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt stand mit den Neuwahlen des Vorstandes an. Außer den Beisitzern bewarben sich alle Vorstandsmitglieder wieder um ihre Ämter und wurden auch einstimmig wiedergewählt. Neu ins Gremium kamen zudem die Beisitzer Herbert Kisskalt und Roland Stauber. Kassenprüfer wurden neu Willi Burth und Osswald Ross. Geehrt wurde im nschluss ebenfalls: Zehn Jahre als aktiver Sänger im Chor konnte Roland Stauber aufweisen.

Zum Abschluss der harmonischen Versammlung stellte das Gesangsensemble „Halleluja“ und von den Prinzen „Küssen verboten“ vor.