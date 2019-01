Bernhard Schön freut sich über treue Mitarbeiter

Gleich vier Jubilare hat das Bauunternehmen Bernhard Schön ausgezeichnet: Die Vorarbeiter Tobias Müller und Sadi Ergin sowie die Maurer Henry Weidner und Orhan Resat sind bereits seit je 15 Jahren in der Firma tätig. Im Rahmen einer Betriebsfeier in der Schöre in Dietmannsweiler zeichnete Firmenchef Bernhard Schön (links) die vier Jubilare aus. Diese konnten sich über ein Geldgeschenk oder einen Ausflug freuen. Insgesamt beschäftigt das 1986 gegründete Unternehmen 22 Mitarbeiter im Baugeschäft. Der dienstälteste Mitarbeiter ist bereits seit 32 Jahren dabei. Das Unternehmen bildet auch aus, derzeit gibt es einen Lehrling im zweiten Lehrjahr. Foto: Claudia Schön