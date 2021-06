Bernd Schoch ist zweiter Konrektor an der Realschule

Die Schulleitung der Realschule Tettnang besteht in Zukunft aus drei statt bisher zwei Personen. Bernd Schoch hat am 29. April vom Staatlichen Schulamt Markdorf seine Ernennungsurkunde zum zweiten Konrektor an der Realschule Tettnang erhalten, wie die Realschule mitteilt.

Im Gesetz zur Stärkung von Schulleitungen in Baden-Württemberg habe die Landesregierung festgelegt, dass ab einer Schulgröße von mindestens 540 Schülerinnen und Schüler die Stelle eines zweiten Konrektors geschaffen wird. Bernd Schoch unterrichtet seit 2002 an der Realschule Tettnang die Fächer Deutsch, Geschichte, Gemeinschaftskunde, WBS und Sport und ist bereits seit 2015 im erweiterten Schulleitungsteam. Hierbei befasst er sich laut Pressemitteilung mit organisatorischen Aufgaben wie Stundenplanung, Vertretungspläne, Aufsichtspläne, Prüfungspläne, Fortbildungsplanung oder die Betreuung von Lehramtsanwärter.

Schulleiter Jürgen Stohr sagt: „Ich als Schulleiter freue ich mich über die Stellenbesetzung. Wir werden nun die Zuständigkeitsbereiche in der Schulleitung neu einteilen und Herrn Schoch eigene Kompetenzbereiche zuordnen. Wir haben bisher schon hervorragend zusammengearbeitet und in unserem Team harmoniert es sowohl beruflich als auch menschlich. Daher freue ich mich auf die künftige Zusammenarbeit, für uns ist Herr Schoch ein absoluter Gewinn.“

Damit besteht das Schulleitungsteam zukünftig neben dem Realschulrektor (Jürgen Stohr) aus zwei Konrektoren (Albrecht Elser und Bernd Schoch) und wird durch die Schulleitungsassistenz (Tobias Schrempf und Laura von Pfister) komplettiert.

Bernd Schoch selbst äußert sich über seine Ernennung wie folgt: „Durch meine bisherigen Tätigkeiten im erweiterten Schulleitungsteam habe ich durchaus bereits Erfahrung gesammelt und durfte schon „Schulleitungsluft“ schnuppern. Allerdings war es trotzdem wohlüberlegt, diesen weiteren Schritt zu gehen und die Verantwortung zu übernehmen. Das gute Arbeitsklima an der Realschule Tettnang, die Bestätigung und Ermunterung durch das Kollegium, die prima Zusammenarbeit im Schulleitungsteam und nicht zuletzt unsere tollen Schülerinnen und Schüler haben mich voll und ganz überzeugt, diesen Weg zu gehen. Ich freue mich auf die weiteren Aufgaben und die gemeinsame Zusammenarbeit!“