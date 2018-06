Bernd Kreuzer startet mit Vollgas in die neue Saison

Seine große Sportleidenschaft ist das Motorradfahren. Zum Saisonauftakt im italienischen Franciacorta hat sich Bernd Kreuzer vom MSC Langnau in beiden Rennen jeweils Platz drei gesichert.

An rund zehn Wochenenden im Jahr heizt Kreuzer laut Pressemitteilung mit seiner Kawasaki ZX 7 RR über die Strecken in Oschersleben, Most, Walldürn, Assen, Luxembourg, Zolder oder auf dem Schleizer Dreieck. Zwei Rennen stehen pro Wochenende an, trainiert wird am Tag vor dem Rennen. Das Training gilt gleichzeitig als Qualifikation für die Startplätze im Rennen.

Nach dem Ergebnis aus der Qualifikation startete der MSC-Pilot aus der dritten Startreihe von Platz sieben. „Mit dem siebten Platz im Training war ich nicht ganz zufrieden. Beim Anbremsen hatte ich Probleme mit dem Chattering. Hier verlor ich wertvolle Zeit“, erklärte Bernd Kreuzer. Bis zum ersten Rennen blieb Zeit, die Bremsscheiben und Bremsbeläge auszutauschen, um das Problem in den Griff zu bekommen. Im Rennen selbst hatte er dann einen guten Start und machte ausgangs der ersten Kurve bereits vier Plätze gut. Einmal auf Platz drei liegend, hielt er diese Position über die gesamte Renndistanz hinweg bis ins Ziel.

Im zweiten Rennen bot sich eine ähnliche Situation. Ausgangsposition war wiederum Startplatz sieben. Im Verlauf des Rennens konnte er Plätze gut machen und überfuhr schließlich als Dritter die Ziellinie. „Mit den beiden dritten Plätzen zum Saisonbeginn bin ich zufrieden“, so Kreuzer. Der Sieg ging an Harry Fath vor Harald Dieterle.