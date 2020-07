Bernd Boolzen reicht Präsidentenglocke an Matthias Biermann weiter

Satzungsgemäß wechselt die Präsidentschaft bei den Lions jährlich zum 1. Juli. So auch beim Lionsclub Tettnang Montfort. Bernd Boolzen hat die Präsidentenglocke nach einem außerordentlich erfolgreichen Clubjahr, wie der Lionsclub schreibt, an Matthias Biermann weitergegeben. Leider habe Corona auch das Clubleben stark beeinflusst. So konnten die letzten Clubabende nur als Video-Chat am häuslichen Bildschirm durchgeführt werden. Aber, nach anfänglichen Bedenken, wurde das Clubprogramm mit Einschränkungen auch so durchgeführt. Das neue Clubjahr unter Leitung von Matthias Biermann werde sicher nicht leicht, da die bisherigen jahrelang durchgeführten Aktivitäten wie die Lotterie beim Bähnlesfest und clubinterne Veranstaltungen wie Ausflüge coronabedingt nicht stattfinden können. Die Tettnanger Lions geben sich deshalb alle Mühe, die finanziellen Ausfälle in irgendeiner Weise zu kompensieren. Sie wollen ihr soziales und humanitäres Hilfsangebot besonders im Altkreis Tettnang so gut es geht auch in diesem Jahr aufrechterhalten. Foto: Lionsclub