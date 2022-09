Premiere im Schloss: Tettnanger singen am Freitag im Rudel

Ein riesiger Chor wird am Freitag in Tettnang gemeinsam erklingen – und zwar beim sogenannten Rudelsingen. Das in Münster geborene Kultformat zum Mitsingen kommt am Freitag, 9. September, nach Tettnang in den Innenhof des Neuen Schlosses. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Seine Anfänge nahm das von Begründer David Rautenberg ins Leben gerufene Format im Jahr 2011, seither feiert es laut Ankündigung seinen Siegeszug durch ganz Deutschland. Auch in Meckenbeuren ist das Rudelsingen schon zu Gast gewesen. Die Idee dahinter: Menschen kommen zusammen, um gemeinsam verschiedenste Lieder zu singen unter Begleitung von professionellen Musikern. So entsteht dann ein gigantischer Chor.

So funktioniert das Ganze

In Tettnang werden die Rudelsänger von Gregor Panasiuk und Thomas Lorenz begleitet – beides Lehrer der Tettnanger Musikwerkstatt und Musiker mit viel Spaß an Live-Auftritten. „Das Programm besteht zur Hälfte aus deutschsprachigen Liedern vom 18. Jahrhundert bis zu aktuellen Hits. Die andere Hälfte ist in Englisch, aber auch Spanisch oder Italienisch“, soviel verrät Lorenz jetzt schon.

Keine Vorkenntnisse nötig

Dabei würden auch nicht-deutsche Lieder aus einem einfachen Grund funktionieren: „Der Text wird per Beamer auf eine Leinwand projiziert, ein bisschen wie bei Karoke“, erklärt Lorenz. So könne jeder sich unbefangen auf die Musik einlassen, auch ohne Vorkenntnisse. Und sollte mal ein falscher Ton dabei sein, so würde dies eher zum großartigen Gesamtklang beitragen, meinen die Musiker. „Im großen Chor hört man sich selbst sowieso kaum. Erstaunlicherweise klingt das Ganze dann sehr harmonisch, ein Riesenspaß“, so Lorenz weiter.

Der Eintritt ist frei, der Innenhof wird bewirtet sein. Einlass ist ab 19 Uhr.