Belebung für Tettnangs Innenstadt: So lief der erste „Lange Erlebnissamstag“

Die Bilanz des ersten „Langen Erlebnissamstag“ in der Tettnanger Innenstadt fällt unterschiedlich aus. Fest steht: Deutlich mehr Menschen als sonst bevölkerten auch nach 13 Uhr die Montfort- und Karlstraße sowie den Bärenplatz. Die „Schwäbische Zeitung“ hat ein paar Eindrücke gesammelt.

Kein Ersatz fürs ausgefallene Bähnlesfest

Während sonst am Samstagnachmittag die Stadt, besonders bei schönem Wetter, nur wenig frequentiert ist, weil die meisten Geschäfte geschlossen haben, zeigen sich an diesem letzten Samstag vor Schulbeginn doch zahlreiche Besucher in der Innenstadt. Viele Einzelhändler haben mit Aktionen, Glücksrädern und gesenkten Preisen auf sich aufmerksam gemacht. Das sollte kein Ersatz fürs ausgefallene Bähnlesfest sein, ist von den Organisatoren zu hören. Vielmehr sollte nach der Pandemie ein Zeichen für eine Wiederbelebung des Handels in der Hopfenstadt gesetzt werden.

Die Besucherkommentare bei den Kunden sind dabei unterschiedlich ausgefallen. „Die Veranstaltung ist nicht so recht bei uns angekommen, sonst hätten wir das vielleicht eingeplant“, sagt eine junge Mutter aus dem Umland. Ein Besucher aus dem Bayrischen versteht den Anlass nicht so recht: „Also bei uns sind die Läden am Samstag sowieso bis 16 oder 18 Uhr geöffnet.“

Auch Musik und Marktstände locken Besucher an

Die Aktion zeigt dennoch Wirkung bei den geöffneten Geschäften in der Innenstadt, was vielleicht auch an den musikalischen Einlagen eines Gitarren-Gesangsduos und des stadtbekannten „Singenix“ von der Musikwerkstatt gelegen haben mag. In der Montfortstraße sind einige Marktstände stehen geblieben – andere Stände haben sich hinzugesellt und Besucher angelockt. Bei Schuhhändlerin Irmgard Goltz vom Schuhhaus Wenzler in der Montfortstraße bleibt zwar der Ansturm aus. Trotzdem präsentiert sie Sonderangebote und sagt: „Wir sind froh über alle Aktionen für die Innenstadt.“ Elisabeth Aich, Inhaberin des Schuhhauses Jung, bilanziert: „Ich bin sehr zufrieden mit der Resonanz und natürlich mit der Erlebnis-Aktion.“ Dazu hat sie verschiedene Stände vor ihrem Geschäft in der Karlstraße organisiert – von Holzkunst über Steinmalerei und Schmuck bis zum Hopfenkranz-Angebot ist da alles geboten. Zuspruch findet auch der Kinderschuhmarkt mit Sonderangeboten vor dem Geschäft. Die Schuhhändlerin hat ihre Öffnungszeiten auch an anderen Samstagen inzwischen verlängert.

Für die Samstagsaktion hat Wolfgang Mohn, Inhaber von Schuh und Sport Mohn, extra seinen Urlaub unterbrochen. Auch er findet, dass jegliche Aktivitäten gut für die Situation im Einzelhandel sind. Ebenfalls geöffnet ist die Schlossapotheke – hier ist man zufrieden und möchte sich mit einer Öffungszeitenverlängerung solidarisch zeigen. Zufrieden sind auch Irem Bagci und Helga Nick, die in der Karlstraße einen Marketing-Stand für die Schwäbische Zeitung aufgebaut haben: „Unsere Gewinnspielbox ist gut gefüllt“, freut sich Bagci über das Interesse.

Shuttle-Busse sind nicht gefragt

Weniger enthusiastisch zeigen sich am Spätnachmittag die Busfahrer der Shuttle-Busse, die auf dem Bärenplatz warten. Ein Busfahrer meint: „So richtig ist das nicht zu verstehen.“ Er findet, ein Gratis-Angebot aus dem Umland mit stündlichen Fahrten sei doch eine gute Gelegenheit für einen Einkaufsbummel samt Gastronomie-Besuch. Die Gelegenheit haben wohl leider nur wenige genutzt. Dabei konnten mit den beiden Linien sowohl die Orte im und ums Argental befahren als auch mit der anderen Linie durchs die Orte im Hinterland um Obereisenbach bis Krumbach erreicht werden.

Ulrike Schühle, Torstuben-Wirtin, findet, dass für die Stadt, den Handel und die Gastronomie die Aktivitäten eine gute Sache seien. Durchgehend bedauert wurde sowohl von den Gewerbetreibenden als auch von den Besuchern, dass die Karlstraße nicht, wie angekündigt, gesperrt werden konnte.

„Ein Anfang ist gemacht, und insgesamt war die Aktion eine gute Sache“, bilanziert Fritz Tauscher, Vorsitzender des Stadtmarketing-Vereins „Tettnang erleben“ und Kronenbrauerei-Chef. „An der Karlstraßensperrung bleiben wir dran“. Er hofft auf mehr Kauflust und Publikum an den noch kommenden „Erlebnis-Samstagen“ am 9. Oktober, 13. November und 11. Dezember.