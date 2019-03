Belasco spielen im Flieger

Die englische Band Belasco steht am Samstag, 9. März, ab 20.30 Uhr auf der Bühne im Flieger. Sie bieten alternate Indie Brit Rock vom Feinsten, heißt es in einer Ankündigung.

Belasco, das sind Tim Brownlow - an der Gitarre und mit Gesang, Duff Battye am Bass und Bill Cartledge an den Drums und mit Gesang. Als ihre Einflüsse nennen sie unter anderem Smashing Pumpkins, David Bowie und Led Zeppelin. Zuletzt waren sie bei Rock im Vogelwald und bei der Musiknacht im Flieger zu Gast. Nun kommen sie wieder. Den Auftakt macht die Band Coleslaw aus Bad Saulgau. Druckvolle Riffs, prägnante Drums, unverwüstliche Melodien sind laut Ankündigung ihr Markenzeichen. In der Besetzung Gitarre, Bass, Schlagzeug und (oftmals zweistimmigem) Gesang hat das Trio mittlerweile rund 250 Konzerte in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Tschechien absolviert.