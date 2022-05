Bekannte und neue Gesichter im Vorstand

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der coronabedingten Pause hielt der Förderkreis Heimatkunde am 12. Mai im Hotel „Bären“ wieder eine ordentliche Mitgliederversammlung ab. Bei seiner Begrüßung konnte der Vorsitzende Gisbert Hoffmann auf eine weiterhin steigende Mitgliederzahl hinweisen. Vorstandsmitglied Peter Moosbrugger gab einen Rückblick auf das Vereinsgeschehen der vergangenen drei Jahre, in denen immerhin elf Exkursionen und ein Vortrag angeboten wurden. Daneben gab es 150 Seiten Heimatkunde und -geschichte in Form der Vereinsschrift FH-Kurier, sowie fünf zusätzliche Publikationen für die Mitglieder. Kassenwart Otto-Richard Stadler legte die finanzielle Bilanz vor, und Kassenprüfer Marc Müller bestätigte ihm eine tadellos geführte Verwaltung. Die Entlastung des Vorstandes nahm Joachim Wohnhas vor, sie fiel einstimmig aus.

Zur fälligen Neuwahl standen drei langjährige Vorstandsmitglieder, die den Verein maßgeblich mitgeprägt haben, nicht mehr zur Verfügung: Gründungsmitglied Alois Röck war sieben Jahre Kassenwart und 17 Jahre Beisitzer, Marguerite Wind seit 2005 Schriftführerin und Lektorin der Vereinsschriften und Otto-Richard Stadler hatte seit 2005 die Kassenverwaltung inne. Alle drei erhielten für ihr ehrenamtliches Engagement viel Lob und als kleines Dankeschön ein persönliches Geschenk.

Bei den Neuwahlen wurde Gisbert Hoffmann als Vorsitzender wiedergewählt, allerdings hat er seine Funktion als Geschäftsführer Peter Moosbrugger übergeben. Barbara Schupp bleibt 2. Vorsitzende und Archivbetreuerin. Neue Schatzmeisterin ist Brigitte Seeberger. Die bisherigen Beisitzer Dr. Angelika Barth, Hansjörg Holitsch und Konrad Neumann wurden bestätigt. Die Mitglieder Thomas Maier, Dr. Marc Müller und Günther Peternek ergänzen als neue Beisitzer das Vorstandsteam. Neben dem bisherigen Kassenprüfer Albrecht Spohn wurde Karl-Wilhelm Schindele als zweiter Prüfer gewählt.

Barbara Schupp schloss die Versammlung mit einem Überblick auf die in diesem Jahr geplanten Aktivitäten.