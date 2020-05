Beim Linksabbiegen nicht aufgepasst

Leichte Verletzungen hat eine Frau bei einem Verkehrsunfall davongetragen, den sie am Sonntagabend an der Kreuzung der Lindauer Straße mit der Oberhofer Straße selbst verursacht hat. Wie die Polizei berichtet, übersah die 29 Jahrige beim Linksabbiegen in die Oberhofer Straße einen entgegenkommenden VW. Sie verletzte sich beim folgenden Zusammenprall und musste im Anschluss daran medizinisch versorgt werden. Der 45 Jahre alte VW-Fahrer und die beiden Kinder im Audi der Verursacherin wurden nach aktuellen Erkenntnissen nicht verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 20 000 Euro.