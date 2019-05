Beim Floriansfest „gibt es immer Action“

Einen Feuerwehr-Großalarm hat in der Nacht von Samstagnacht auf Sonntag ein Brand auf dem Dach des Hochhauses am Goetheplatz in Ravensburg ausgelöst. Wie die Feuerwehr mitteilte, sei gegen 1.15 Uhr die Meldung eingetroffen. Vier Minuten später sei ein Löschzug bereits vor Ort gewesen. Allerdings stellte sich schnell heraus, dass weitere Unterstützung notwendig war, da sichtbare Flammen auf dem Dach im 13. Stock das Ausmaß des Brands deutlich gemacht hätten.