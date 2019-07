Beim Discoflohmarkt bummeln, genießen und feiern

„Einen Discoflohmarkt wie unseren gibt es sonst in der Region nirgends“, sagt Alexander Pihlar vom SV Tannau. „Die Idee ist ganz neu.“ Mit seinem neuen Programm am Samstagabend der Sommerparty will der SV Tannau die ganze Familie ansprechen: Die Kinder können auf dem unteren Sportplatz – abseits der Straße und unter Aufsicht – toben und für die Erwachsenen gibt es zum Beispiel fruchtige Erfrischungen am Cocktailstand, heißt es in einer Ankündigung.

Auf der Tanzfläche können sich die Besucher zur DJ-Musik bewegen und Spaß haben. Wer es lieber etwas gemütlicher haben möchte, lauscht der Musik vom Chillout-Bereich aus – ausgestattet mit Couch, Bierbänken und Picknickdecken. Die besondere Atmosphäre kann bis 23 Uhr genossen werden, danach geht es in die Kellerbar, heißt es.

Auch der Flohmarkt ist bis 23 Uhr geöffnet. „Es wird Kleidung, Deko und Kinderartikel geben. Eben alles, was Keller und Dachboden hergeben“, sagt Organisatorin Karin Graf. Doch der Flohmarkt hat noch ein besonderes Schmankerl: „Wir haben einen eigenen, separaten Lady-Bereich“, erklärt Graf. Da können die Frauen unter sich sein, handeln und stöbern, was das Zeug hält.

Auch bei der Bewirtung hat sich im Vergleich zu den Vorjahren einiges getan: Es gibt Salate und selbst gemachte Burger, heißt es in der Vorschau weiter. Und sommerfrische Drinks an der Cocktailbar. Um so ein Fest zu stemmen, waren eine aufwendige Planung und ein großer Zusammenhalt des gesamten Vereins nötig: „Alle packen mit an – über alle Abteilungen hinweg“, freuen sich Karin Graf und Alexander Pihlar.