Beifallsstürme für die Künstler

Das internationale, preisgekrönte Saxofphn-Ensemble „Xenon Quartett“ hat am Sonntagnachmittag im Neuen Schloss in Tettnang ein ganz besonderes Konzert gegeben. Spectrum Kultur, mit Leiterin Natascha Bruhns, hatte die jungen Künstler, die schon sehr bekannt sind und als Hoffnungsträger der Kammermusik gelten, auf die Bühne des Rittersaals eingeladen.

Inspiriert von dem Edelgas Xenon, das hell strahlt und äußerst kostbar ist, entstand der Name des Saxophon-Ensembles. Die jungen Künstler sehen ihre Musik als Leidenschaft, sie ist dynamisch, innovativ und modern. Lukas Stappenbeck (Sopran-), Anže Rupnik (Alt-), Adrian Durm (Tenor-) und Benjamin Reichel (Bariton-Saxophon) bilden eine harmonische musikalische Einheit und fühlen sich mit dem Namen „Xenon Quartett“ zu höchster Professionalität verpflichtet.

Die vier Künstler haben sich an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln kennen gelernt, wo sie den „Master of Music“ mit der Bestnote 1,0 absolviert haben. Sie sind außerdem Stipendiaten des Deutschen Musikwettbewerbs und treten in renommierten Konzertstätten, bei internationalen Festivals sowie im Rundfunk auf.

Ein traditionelles Saxophon Quartett besteht aus Sopran-, Alt-, Tenor- und Baritonsaxophon. Diese Formation wurde in Westdeutschland erst 1970 durch Sigurd Raschèr aus Amerika bekannt. Das große Können der Musiker wurde durch arrangierte Werke von Johann Sebastian Bach bewiesen. So begann auch das Xenon Quartett mit der „Fantasie und Fuge in a-Moll“ von Bach. Nach der Schlichtheit in der „Fantasie“ korrespondierte ein zwölftaktiges, polyphones Thema mit einem zweiten, energiegeladenen und ergab eine großartige, kontrastreiche Doppelfuge. Komponist Alexander K. Glasunow (1865-1936), auch der russischen Brahms genannt, komponierte im Jahr 1932 das Quartett in B-Dur op. 109 für vier Saxophone. Die drei Sätze „Partie, Canzona varieé“, die eine Huldigung an Schumann und Chopin darstellen sowie „Finale“, wurden mit einem nicht enden wollenden Applaus bedacht.

Nach der Pause bezauberte das „Andante et Scherzo“ von Eugène Bozza (1905-1991) das Publikum. Bozza, der französische und italienische Wurzeln hat, studierte am „Conservatoire de Paris“ und hatte Studienabschlüsse in den Fächern Violine, Dirigieren und Komposition abgelegt. „Andante et Scherzo“ war für das Pariser Quartett entstanden. Im Scherzo konnte der Tonumfang der einzelnen Saxophone des Ensembles besonders lupenrein gehört werden. „Sechs Bagatellen“ von dem ungarischen Komponisten György Ligeti (1923-2006), bearbeitet von Fabio Oehrli, waren ursprünglich für ein Bläserquintett geschaffen. Das Werk bestand aus sechs Sätzen mit ganz wenig Tönen, die jeweils temperamentvoll, klagend, heiter, wild, grüblerisch und aufgeregt klangen.

Mit zwei Sätzen für Streichquartett, „Elegie und Polka“ von Dmitri Schostakowitsch (1906-1975), einem russischen Komponisten, in dessen Werken sich zum Teil die schwierigen Lebensumstände der Sowjetunion widerspiegelten, bearbeitet Johan van der Linden, verabschiedete sich das Xenon Quartett. „Elegie“ aus der Oper von „Lady Macbeth von Mzensk“ und eine groteske, lustige Polka, lösten beim begeisterten Publikum Beifallsstürme aus, die den jungen Künstlern drei Zugaben entlockten.