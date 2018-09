Beide Handballteams stehen unter Druck

Die Handballerinnen der SG Argental müssen am Sonntag, 30. September, wieder ran. Um 17 Uhr treffen sie in der Landesliga auf die TSG Schnaitheim. Nach der missglückten Heimpremiere am vergangenen Wochenende haben die Argentälerinnen einiges wieder gutzumachen und hoffen auf die ersten Punkte der noch jungen Saison.

Laut SGA-Vorschau ist der Gegner ebenso mit zwei Niederlagen gestartet und wird mit Sicherheit am Sonntag hoch motiviert ins Spiel gehen, um die ersten Punkte in der heimischen Halle einzufahren. Nach den Niederlagen gegen Urach (22:26) und in Wangen (23:26) steht die TSG – gemeinsam mit den Gästen vom Bodensee – am Tabellenende. In der vergangenen Spielzeit 2017/18 konnte die SGA den TSGlerinnen vor heimischer Kulisse durch eine starke Abwehrarbeit zwei Punkte abluchsen. Doch in Schnaitheim fand Argental nicht wirklich ins Spiel und musste sich im abschließenden Saisonspiel klar geschlagen geben. Mittelpunkt des Schnaitheimer Spiels sind Kreisläuferin Susanne Fischer und die Rückraumspielerinnen, welche gut harmonieren.

Die Personalsituation bei der SGA hat sich nicht entspannt, auch am Wochenende muss die Mannschaft auf einige Spielerinnen verzichten. Neben den Verletzten wird auch Torhüterin Cathrin König nicht auflaufen können. Dafür kann SGA-Coach Uwe Bittenbinder mit Unterstützung von der zweiten Mannschaft rechnen. Auch Mareike Teichmann wird für Argental auflaufen.