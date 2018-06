Bei Projekttagen ist alles „von Hand gemacht“

Mit den Händen kann man viel zustande bringen. Dies haben die Schüler der Grundschule Obereisenbach an drei Tagen in 14 ungewöhnlichen Projekten ausprobieren dürfen. Mit vorbildlicher Mama-Papa-Oma-Unterstützung konnte die Lehrerschaft ihre Vorstellungen für die Mädels wie Jungs umsetzen, deren Ziel es war, in kleinen, altersgemischten Gruppen alles von Hand zu machen.

Und es sprudelte geradezu von Ideen: Sie reichten von Saft, Nudeln und Seife herstellen über Flechten mit Weiden, kreatives Bauen, Trocken- und Nassfilzen, Töpfern, Knüpfen bis zum Filztäschchen Nähen. Andernorts auf dem Schulgelände entstanden Werkstücke wie heißer Draht, Klangspiele, getonte Urechsen sowie Insektenhotels.

Alle Schüler konnten sich aus insgesamt 13 Angeboten jeweils drei Wunschprojekte aussuchen. Nicht selten hörte man beim Klingelzeichen: „Das wollte ich immer schon machen“ oder „Das muss ich gleich meiner Mama zeigen“ oder auch „Ich hätte nicht gedacht, dass ich das hinkriege.“ (dom)