Bei Hasenfamilie Klopfer gibt es Eiersalat

Die Stadtbücherei Tettnang und Spectrum-Kultur laden in den Osterferien zum Kindertheater ein. Dabei war auch die Wolfsburger Figurentheater Compagnie im Kindergarten Oberhof zu Gast. Dort begeisterte es mit seinem Stück „Eiersalat bei Familie Klopfer“ nahezu 100 Zuschauer, darunter auch eine Kindergartengruppe, heißt es in einer Mitteilung des Kindergartens.

Die quirlige Schauspielerin Andrea Haupt zeigte das rasante Stück um den Osterhasen Pelle, der lieber Fußball spielt als in der Osterwerkstatt zu helfen, in einer Mischung aus Schauspiel und Figuren in unterschiedlichen Größen, mit Lichteffekten, Musik und vielen Mitmachelementen. So sangen die Kinder für Pelles Schwester Luise ein Geburtstagslied, halfen bei der Suche nach dem verschwundenen Pelle und durften auch die Farbe für die Ostereier aussuchen.

Mit einem großen Applaus belohnten sie die fröhliche Ostergeschichte. Schauspielerin Andrea Haupt lobte im Anschluss die theatererfahrenen Tettnanger Kinder für das tolle Mitmachen.