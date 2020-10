Bei der Ferienbetreuung der Stadt Tettnang gibt’s eine Wilde Safari und eine Feuershow

Lange war in diesem Jahr unklar, ob aufgrund der Corona-Pandemie, überhaupt eine Ferienbetreuung in den Sommerferien angeboten werden konnte. Letztlich hat sie stattgefunden – und die Kinder wurden mit einem bunten Programm beschäftigt, bei dem sie Berufe kennenlernten oder sich von einer Feuershow begeistern ließen. Noch ist unsicher, ob es eine Betreuung in den Herbstferien geben wird.

Bei der Ferienbetreuung durften zwar keine Ausflüge stattfinden, aber die Organisatoren hatten viele Aktionen und Spiele vorbereitet, um den Kindern die Ferien zu versüßen, heißt es in der Pressemitteilung. Bei der Ganztagesbetreuung der Stadt Tettnang wurden die Kinder von den Betreuern mit einer Sommerferiensafari überrascht. Hierzu gehörte natürlich auch eine Fährtensuche nach wilden Tieren. Ein Riesenregenmacher und ein Wasserparcours standen bei strahlendem Sonnenschein ebenso auf dem Programm. Ein Highlight war eine Feuershow, die die Kinder gebannt verfolgten. Dank der Schulsozialarbeit konnten die Kinder den Bauwagen nutzen.

Bei der Halbtagesbetreuung der Stadt Tettnang lernten die Kinder jeden Tag einen anderen Beruf näher kennen. Die Spannung war bei den Kindern täglich groß, welcher Beruf heute dran ist. Zum Beispiel gestalteten die Taschendesigner Jutebeutel und die Gärtner bepflanzten Blumentöpfe, bei denen die Kinder sich kreativ voll ausleben konnten. Ein Höhepunkte waren eine Polizeiprüfung mit Theorie und Praxis sowie eine Zirkusvorstellung. Die Kinder waren als echte Artisten voll in ihrem Element und überzeugten durch ihr Können.