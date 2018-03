Bei der Diakonie drängt langsam die Zeit

Nun muss es schnell gehen in der Pfingstweid. Ursprünglich sollte es einen Bebauungsplan für das Gelände der Diakonie geben. Fachpflege, normale Wohnbebauung und Infrastruktur sollten als Integrationsprojekt im Gesamtblick entwickelt werden (siehe Grafik). „Die Rahmenbedingungen haben sich geändert“, sagte Stadtplanerin Bettina Gerlach gestern im Ortschaftsrat Kau.

Denn das Fristende, das für die Diakonie von Bedeutung ist, rückt näher. Mit dem Inkrafttreten der Landesheimbauverordnung 2009 haben sich die Anforderungen an Pflegeheime geändert, 100 Heimplätze an einem Standort dürfen nicht mehr überschritten werden. Die Diakonie reagiert darauf schon seit längerem mit dem Bau externer Wohngruppen, unter anderem in Tettnang, Salem oder Eriskirch, aber auch das Stammgelände Pfingstweid soll entwickelt werden. Bis 2019 ist Zeit für den Strukturwandel.

Bei zwei geplanten Fachpflegehäusern in Pfingstweid drängt deswegen nun die Zeit. Mit der Planung für die Wohnbebauung ist die Diakonie noch nicht so weit, aber eigentlich sollte im August 2019 Baubeginn der Fachpflege sein. Insgesamt sollen in den beiden Gebäuden je 24 Menschen leben – in jeder Fachpflegeeinrichtung finden vier Wohngruppen Platz. Bewohner aus dem Haus B können dorthin umziehen. Das wiederum soll zu einem Verwaltungsgebäude umgebaut werden. Am Ende sollen auf dem Stammgelände noch 94 Bewohner leben.

Bürgermeister muss bürgen

Allerdings braucht es, so Bettina Gerlach, für die beiden Fachpflegehäuser zwingend einen Bebauungsplan. Einfachere Verfahren, bei denen ein solcher später hätte nachgereicht werden können, lehnte das Landratsamt wegen schlechter Erfahrungen ab. Nun kosten der vorhabenbezogene Bebauungsplan und die Baugenehmigung Zeit. Wobei das Landratsamt, so Gerlach zu den Ortschaftsräten, signalisiert habe, dass die Baugenehmigung schon vorab eingereicht werden könne, auch wenn der Bebauungsplan noch nicht rechtskräftig sei. Hier müsse der Bürgermeister allerdings bürgen.

Auch bei der Diakonie gibt es Verzögerungen: Ein erwarteter Förderbescheid ist noch nicht da, auch gibt es vor weiteren Schritten noch eine Sitzung des Verwaltungsrats der Diakonie Pfingstweid.

Dem Verfahren stimmte der Ortschaftsrat zu, morgen entscheidet noch der Verwaltungsausschuss. Später soll der vorhabenbezogene in einen Gesamtbebauungsplan für das komplette Gelände überführt werden. Insgesamt können dort später bis zu 150 Wohneinheiten entstehen. Hier sollen vor allem junge Familien und ältere Menschen Platz finden, die gern in der Umgebung behinderter Menschen Zeit verbringen.