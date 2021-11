Begleitung von Menschen mit Demenz

Jede Demenz ist anders und jeder Mensch hat seine eigene Geschichte: Im personenzentrierten Ansatz nach Tom Kitwood wird die Persönlichkeit des Menschen in den Mittelpunkt gestellt und nicht seine Krankheit. Das Wichtigste im Umgang mit Menschen mit Demenz ist das Herstellen von Kontakt und die Begegnungen. Referentin Katja Lochmann-Bayer, Fachergotherapeutin für Gerontopsychatrie, spricht am Freitag, 26. November, von 14 bis 17 Uhr im Katholischen Gemeindezentrum St. Gallus in der Wilhelmstraße 11 in Tettnang über die Bedürfnisse und Werte von Menschen mit Demenz. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 07542 / 944 00. Es ist eine Anmeldung erforderlich.