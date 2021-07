Begleiten bis zuletzt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Alles Leben ist Begegnung“, ausgehend von diesem Zitat von Martin Buber freut sich der Hospizverein Tettnang, dass die Corona-Pandemie es wieder erlaubt, schwerkranke und sterbende Menschen zu begleiten. Denn eine Hospizbegleitung ohne Begegnung und Nähe ist schwer denkbar.

Als Zeichen dafür, wie wichtig es im Leben ist, liebe Menschen um sich zu haben, informierten Ehrenamtliche zusammen mit der Koordinatorin des Hospizverein am Samstag auf dem Städtles-Markt Interessierte über die Angebote und Aufgaben des Hospizverein. Außerdem verschenkten sie Sommerblumen und Postkarten verbunden mit der Idee, damit wichtigen Menschen zu sagen „Schön, dass es dich gibt!“.

Auch in der Hospizbegleitung braucht es ehrenamtlich Engagierte, die in der Lage sind, Menschen in der letzten Lebensphase Aufmerksamkeit zu schenken, sie ernst zu nehmen, zuzuhören, oder einfach eine schöne gemeinsame Beschäftigung zu finden. Der Hospizverein freut sich daher über alle, die sich eine solche Aufgabe vorstellen können. Zur Vorbereitung nimmt jeder Begleiter, jede Begleiterin an einem Ausbildungskurs teil und auch während der Einsätze findet eine Unterstützung durch die Koordination und die Hospizgruppe statt.

Begleitungen durch den Hospizverein Tettnang können sowohl im häuslichen Umfeld, im Pflegeheim, als auch im Krankenhaus angeboten werden. Die jeweils aktuellen Corona-Regeln werden natürlich eingehalten. Schwerkranke Menschen oder deren Angehörige, die sich eine Begleitung wünschen, können sich jederzeit bei der Koordinatorin Karin Winkler melden. Ebenfalls können Menschen, die sich als Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter engagieren wollen, ein Informationsgespräch vereinbaren.

Die Kontaktdaten sind: Hospiztelefon: 0160 / 6 48 19 99 (auch außerhalb der Sprechzeit), E-Mail karin.winkler@hospizverein-tettnang.de. Sprechstunde Montag, 17 – 19 Uhr in der Anlaufstelle für bürgerschaftliches Engagement, Montfortstraße 2 in Tettnang. Weitere Informationen zur Arbeit des Hospizverein unter der Internet-Adresse www.hospizverein-tettnang.de.