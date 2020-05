Befreit, beschützt, beschäftigt: Wie Ausländer in Tettnang nach dem Zweiten Weltkrieg lebten

In einem weiteren Teil der SZ-Serie „75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg“ beschäftigt sich Tettnangs Stadtarchivar Dr. Florian Schneider mit den „Ausländern“, die sich zur Zeit des französischen Einmarsches (29. April 1945) in Tettnang aufhielten.

Am 12. April 1945 ordnete der kommissarische Landrat Gustav Drautz im Neuen Schloss an, die Verpflegung der „Ausländer“ erfolge „künftig nur mehr durch den Gasthof ’Kreuz’ in der Kirchstraße in Tettnang“. Noch im selben Monat war der Krieg in der Montfortstadt mit dem Einmarsch der Franzosen zu Ende.

Wer waren diese „Ausländer“ um 1945 in Tettnang? In den Archiven der Stadtverwaltung sowie der Vereinten Nationen finden sich einige Anhaltspunkte zu ihren Schicksalen. Die Quellen sind jedoch mit Vorsicht auszuwerten: Bezüglich der Nationalität der Bürger aus dem Vielvölkerstaat Sowjetunion wird beispielsweise generell nur zwischen „Russen“ und „Balten“ unterschieden. Auch die angegebenen Konfessionen erscheinen oft rätselhaft, wie im Beispiel der unten genannten Serben.

Für die Altgemeinde Langnau liegt eine sogenannte Liste der in der Zeit vom 2. September 1939 bis 25. April 1945 in der Gemeinde wohnhaft gewesenen Ausländer vor. Diese – augenscheinlich in der französischen Besatzungszeit entstandene – fünfseitige Aufstellung verzeichnet Name, Vorname, Geburtstag und -ort, Nationalität, Religion, sowie den Status „Kriegsgefangener“, „Zwangsverschickter Zwangsarbeiter“ oder „freiwilliger Arbeiter“.

Bezüglich der Nationalität dominieren Russen, Serben, Polen und Franzosen. Die knapp 50 Serben werden alle als Kriegsgefangene und Katholiken ohne Herkunftsort bezeichnet.

Tatsächlich besiegte und teilte Deutschland 1941 das Königreich Jugoslawien: Das traditionell katholische Kroatien war fortan unter dem faschistischen Ustascha-Regime ein Verbündeter des Reichs, das besetzte Serbien jedoch wurde zu über 95 Prozent von orthodoxen Christen bewohnt.

Auch für die Altgemeinde Tannau liegt eine augenscheinlich vollständige und nach Kriegsende entstandene Liste mit 296 „Displaced Persons“ vor. Generell ist hier in der Spalte „Religion“ überwiegend „?“ eingetragen – daneben nur Katholiken, analog zu Langnau auch bei den kriegsgefangenen „Jugoslawen“.

Möglicherweise handelte es sich bei dieser Personengruppe um einige der vielen katholischen Slowenen, die nach der Zerschlagung Jugoslawiens zur Zwangsarbeit in das Reich deportiert worden waren. Daneben finden sich in der Liste vor allem Polen und Franzosen, aber auch einige Litauer.

Am 3. Juni 1940 schrieb der damalige Bürgermeister von Tettnang, K. A. Langensteiner, an die Stadtkasse: „Zum Planieren des Gartens im NSV-Kindergarten mussten Polen herangezogen werden, da Arbeitskräfte hierfür nicht zu bekommen waren.“

Es ist weiter von einer Vergütung „für“ die Polen, zuzüglich Verpflegung, die Rede, welche jedoch „an den Rechner für die Polenlager“ zu zahlen sei. Der damals parteieigene Kindergarten (NSV: „Nationalsozialistische Volkswohlfahrt“) wurde also wenigstens teilweise durch Zwangsarbeit fertiggestellt, welche wiederum durch Mittel der Kommune bezahlt wurden.

Eine zweiseitige sogenannte Liste der Ausländer, die in Tettnang wohnhaft sind, verzeichnet mit etwa 50 Prozent überproportional viele Litauer. Ein „litauisches Lager“ ist in der Gaststätte „zur Bierhalle“ (Montfortstraße 4) nachweisbar. Die Litauer unterhielten in der Gaststätte „zum Grünen Baum“ (Schloßstraße 1) auch eine eigene Schule in zwei Wirtschaftsräumen, die vor Juli 1946 in Gegenwart eines YMCA-Funktionärs („Christliche Vereinigung junger Männer“) eingeweiht wurde.

Augenscheinlich wurde diese Schule von der „Nothilfe- und Wiederaufbauverwaltung der Vereinten Nationen“ (UNRRA) betrieben, deren „Team 580“ im Tettnanger Gasthaus Ritter von „J. Grenez“ geleitet wurde. Daneben gab es eine von der französischen Armee betriebene Fahrschule in Tettnang, in der gezielt sogenannte Displaced Persons beschäftigt waren.

Noch zum 1. Mai 1947 waren 2602 Litauer in Sammelstellen der französischen Zone registriert. Warum die Gruppe der Litauer länger in Tettnang verblieb, bleibt vorerst offen. Ein Grund könnte sein, dass der sowjetische Diktator Stalin seine gefangenen Staatsbürger – Litauen war seit 1940 formal Teil der UdSSR – pauschal als Verräter verfolgen ließ.

Für die oft im Familienverband Verschleppten war ein von Franzosen und lokaler UNRRA tolerierter Verbleib im freien Westen damit wohl erstrebenswerter als die Rückkehr in die nunmehrige „Litauische Sozialistische Sowjetrepublik“.

Neben den von den Deutschen in das heutige Tettnanger Gemeindegebiet verschleppten Personen, dem Personal der Vereinten Nationen sowie der französischen Besatzungsmacht gab es noch zwei weitere Gruppen von Ausländern: Französische Forscher ergänzten das deutsche Personal des vormaligen „Kaiser-Wilhelm-Instituts für Metallforschung“, welches nun – als eine Art französische Version der „Operation Paperclip“ – unter dem Namen „Institut de Recherches Scientifiques Tettnang“ in den Jahren 1946/1947 eine rege Publikationstätigkeit entwickelte.

Ein weiterer Sonderfall waren die Angehörigen des schon seit Anfang 1945 in Tettnang befindlichen Schweizer Konsulats: Dieses schützte deren diplomatische Immunität sogar in deren privaten Unterkünften im Gasthaus „Ochsen“ (heute Karlstraße 3) vor dem Zugriff durch die sonst praktisch allmächtige französische Besatzungsmacht.