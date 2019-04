„Beete für Alle“ starten mit Aktionstag

Das Team um das Projekt „Beete für Alle“ eröffnet am Dienstag, 30. April, von 14 bis 16 Uhr im Schlossgarten die Gemüsesaison. Alle Menschen, die Lust und Zeit haben, sind eingeladen mitzuhelfen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt: Frische Erde und Kompost sollen in die drei Hochbeete, dann wird gesät und angepflanzt. Außerdem sollen Rankgitter und Schilder angebracht werden. Aus den Kräuter- und Gemüsebeeten, aus denen sich Passanten jederzeit das herauspflücken dürfen, was sie gerade brauchen. Im Gegenzug kann sich auch jeder an der Pflege der Beete beteiligen. Die Freiwilligen des Projektes, die für regelmäßiges Gießen und Pflegen sorgen, wollen damit urbanes Gärtnern fördern und Nachhaltigkeit ins öffentliche Bewusstsein rücken. Dabei werden sie von der Anlaufstelle für Bürgerengagement und der Schlossverwaltung unterstützt.

Um nun in die Gartensaison zu starten, veranstaltet das Projekt einen Aktionstag. Dabei stellt sich auch ein neuer Kooperationspartner vor, das „Genbänkle“. Dabei handelt es sich um ein Netzwerk für Sortenretter und -erhalter der Nutzpflanzenvielfalt mit Schwerpunkt in Baden-Württemberg. Es wird vertreten von Patrick Kaiser, der aus Tettnang kommt. Er versorgt die Beete mit Saatgut alter Gemüsesorten, die in Zeiten des Klimawandels besonders interessant sind, gut schmecken und Vielfalt in die Hochbeete bringen.