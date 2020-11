Beete bieten Kapuzinerkresse

Die „Beete für Alle“, das inklusiv betreute Hochbeet-Projekt im Schlosspark, geht so langsam in die Winterpause, wie die Tettnanger Stadtverwaltung mitteilt. Besonders üppig wuchs dieses Jahr die alte Bohnensorte „Neckarkönigin“, deren Samen vom Projektpartner Genbänkle kamen. Was immer noch üppig wächst und vor dem Frost unbedingt geerntet werden sollte, ist die Kapuzinerkresse. Sowohl die Blätter als auch die Blüten sind essbar und schmecken leicht scharf, die darin enthaltenen Senföle wirken antibakteriell und antiviral. Man kann sie einfach in den Salat geben oder mit Olivenöl und Walnüssen ein sehr schmackhaftes Pesto zubereiten. Das Team um Gisela Imhof (Foto) würde sich sehr freuen, wenn vor dem ersten Frost noch einige Tettnanger zum Ernten kommen und etwas Gutes für ihre Gesundheit tun. Wer im nächsten Jahr seinen grünen Daumen bei den Beeten einbringen möchte, darf sich schon jetzt melden bei Melanie Friedrich von der Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang, Telefon 07542/510107 oder per E-Mail an melanie.friedrich@tettnang.de. Foto: Stadt Tettnang