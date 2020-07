Bedarf an Blutspenden höher denn je

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bittet zur Blutspende in Tettnang-Laimnau. Der Bedarf an Blutspenden nach Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen ist einer DRK-Pressemitteilung zufolge stark angestiegen.

Über mehrere Wochen seien zur Schaffung von Personal- und Bettenkapazitäten für Covid-19-Patienten nicht dringend erforderliche Operationen zunächst ausgesetzt worden, entsprechend reduzierte sich der Blutbedarf. Dank der überwältigenden Spendenbereitschaft in den vergangenen Wochen habe die die Versorgung mit Blutpräparaten sichergestellt werden können. Seit wenigen Tagen werde die Behandlungsfrequenz und Operationstätigkeit in den Kliniken nun wieder hochgefahren, schreibt das DRK weiter. Folge sei eine extreme und schnelle Bedarfssteigerung.

Da Blutprodukte nur kurzfristig haltbar sind, konnten während des Shutdowns keine langfristigen Vorräte angelegt werden. Der DRK-Blutspendedienst bittet daher jetzt dringend um Blutspenden am Montag, 27. Juli, oder am Dienstag 28. Juli jeweils von 14 bis 19.30 Uhr in der Argentalhalle, Römerstraße 12, in Tettnang-Laimnau. Gespendet werden kann allerdings nur nach Terminreservierung.

Dieser Online-Service hat laut DRK gleichzeitig zur Reduzierung von Wartezeiten geführt. Flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren, sei in Zeiten des Coronavirus in allen Lebensbereichen unabdingbar. Damit Abstandsregeln eingehalten werden können, ist eine effektive Steuerung des Besucherstroms erforderlich. Hierzu wurde ein Online-Terminreservierungssystem installiert.