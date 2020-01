Beate Weingardt: Vertrauen als eine Quelle der Lebenskraft

Mehr als 100 Frauen haben sich am Samstagmorgen im Rahmen der Erwachsenenbildung der Seelsorgeeinheit Argental zum traditionellen Frauenfrühstück im Dorfgemeinschaftshaus in Wildpoltsweiler getroffen. Pfarrer Simon Hof, Leiter der Seelsorgeeinheit Argental, sprach ein Tischgebet und das reichlich gedeckte und liebevoll arrangierte Büfett durfte gestürmt werden.

Agnes Biegger begrüßte die Theologin, Psychologin und Buchautorin Beate Weingardt aus Tübingen, die zum zweiten Mal als Referentin gewonnen werden konnte. Sensibel und mit schwäbischem Humor gewürzt beleuchtete sie das Thema „Vertrauen, eine Quelle der Lebenskraft“. Was bedeutet Vertrauen und wie entsteht es? „Die Kirche übersetzt Vertrauen mit Glauben. Glauben bedeutet jedoch „etwas für wahr halten“, während Vertrauen viel tiefer gehe. Man beziehe durch Vertrauen Halt und Festigkeit, sagte Beate Weingardt. Kinder brauchten beim Heranwachsen eine verlässliche Person, nur so könnten sie Urvertrauen entwickeln. Doch sei es genau so wichtig, zu den Kindern Vertrauen zu haben, man dürfe ihnen durchaus etwas zumuten und sollte sie nicht in Watte packen.

Beate Weingardt ist als Zweitälteste von sieben Kindern aufgewachsen und musste schon früh Aufgaben zu Hause übernehmen. „Auf wen oder was haben Sie sich heute Morgen schon verlassen?“ fragte Beate Weingardt in die Runde. „Auf mein Auto, den Wecker“ waren die Antworten. „Ich habe mich außerdem darauf verlassen, dass die Menschen, die mir im Auto entgegenkommen, sich an die Verkehrsregeln halten“, ergänzte Beate Weingardt. Vertrauen in andere Menschen zu haben sei enorm wichtig. Für ein langes Leben seien nicht Geld, gute Noten und Leistung entscheidend, sondern nach einer Langzeitstudie habe man festgestellt, dass die verantwortungsbewussten und gewissenhaften Menschen die gesündesten und zufriedensten sind. Jeder Mensch brauche jemand, dem er vertrauen könne, denn Einsamkeit mache unglücklich und krank. „Freundschaft und Vertrauen wachsen allerdings nicht so schnell, wie der Hopfen in Ihrer Region“ meinte Beate Weingardt. Deshalb sei es wichtig, Freundschaften zu pflegen.

Bei Familienangehörigen wäre es oft schwierig, sich gegenseitig zu vertrauen, da eventuell Neid und Eifersucht im Spiel seien. Wie erkennt man, ob man zu jemandem Vertrauen haben könne? Der Betreffende sollte Respekt und Wertschätzung entgegenbringen und geduldig zuhören können. Vertrauenskiller seien Egoismus in jeder Form oder Unzuverlässigkeit. Gefeit vor Enttäuschung sei allerdings niemand, jeder enttäusche irgendwann einmal das Vertrauen anderer. Ein gutes Auskommen mit den Mitmenschen sei das Wichtigste. Man müsse sich entscheiden zwischen „Friede oder Recht“, riet Beate Weingardt ihren Zuhörerinnen zum Abschluss und erhielt begeisterten Applaus.