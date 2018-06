Beachtlich: 13 erste und vier zweite Preise

Bei den kürzlich ausgetragenen Regionalwettbewerben von „Jugend musiziert“ sind einige Schüler der Musikschule Tettnang dabei gewesen, die erfreulicherweise quer durch die Bank wieder sehr gute Ergebnisse eingefahren haben, teilt Musikschulleiter Wolf-ram Lutz mit.

Für die 17 angetretenen Schüler gab es in den verschiedenen Wertungen insgesamt 13 erste und vier zweite Preise. Elf Teilnehmer erzielten sogar mindestens 23 von 25 möglichen Punkten, was ab der Alterstufe II die Qualifikation für den diesjährigen Landeswettbewerb in Mannheim bedeutet. Erste Preise mit Weiterleitungen erspielten sich folgende Teilnehmer: mit je 24 Punkten das Klavierduo Jakob Frisch und Celine Höpfer (Klasse Jürgen Jakob) sowie Johannes Held – Waldhorn (Klasse Swen Pech). Je 23 Punkte mit Weiterleitung erhielten Julian Buchholz – Trompete (Klasse Gerhard Hartwig), Gabriel Walzer – Tuba (Klasse Harald Schele) und Wiebke Nafz – Querflöte (Klasse Alessandra Warnke). Erste Preise mit mindestens 23 Punkten (aufgrund des Alters noch keine Weiterleitung) erspielten sich: der Trompeter Simon Schmid (Klasse Gerhard Hartwig) mit der Traumpunktzahl von 25 Punkten, mit je 23 Punkten das Geschwisterpaar Jakob (Klavier, Klasse Jürgen Jakob) und Johannes Bichelmeier (Trompete, Klasse Gerhard Hartwig), Samuel Schneider – Waldhorn (Klasse Swen Pech) sowie Mara Staib – Klarinette (Klasse Ulrich Hegele). Weitere erste Preise mit 22 Punkten erhielten Magdalena Müller – Blockflöte (Klasse Sybille Kastner) und Peter Wiedmann – Trompete (Klasse Swen Pech). Immer noch sehr gute Wertungen gab’s auch für die übrigen Teilnehmer. Zweite Preise erspielten sich mit je 20 Punkten Merle Michelberger – Gitarre (Klasse Regine Hoch-Shekov) und Linus Hellmann – Trompete (Klasse Swen Pech), mit 19 Punkten Theodor Müller – Trompete (Klasse Gerhard Hartwig) und mit 18 Punkten Janis Bentele – Trompete (Klasse Swen Pech).