Auch in diesem Jahr nahm die Klasse 8a der Realschule Tettnang erfolgreich an dem Nichtraucherwettbewerb ,,Be smart – don’t start“ teil und konnte sich den Landespreis regional in der Höhe von 300 Euro sichern, der nun in ihre Klassenkasse wandert.

Schon zum dritten Mal entschied sich die Klasse zur Teilnahme. Alle Schülerinnen und Schüler unterschrieben den Vertrag und verpflichteten sich im Wettbewerbszeitraum, ab dem 15. November 2021 bis zum 29. April 2022, nicht zu rauchen.

Jede Woche wurde in der Klasse überprüft, ob sich noch alle an den Vertrag hielten. Rauchfrei zu sein bedeutet auf Zigaretten, E-Zigaretten, Shishas, E-Shishas, Tabak und Nikotin in jeder Form zu verzichten.

Corinna Brändle vom Landratsamt Bodenseekreis überreichte den Preis an die stolzen Sieger der Klasse 8a.