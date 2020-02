Bauzaun beschädigt geparkte Autos

In der Sängerstraße in Tettnang sind der Nacht auf Dienstag in Folge des Unwetters Teile eines Bauzauns auf einen VW Golf gekippt. Laut Polizeibericht stellte die Fahrerin des Autos den Schaden gegen 6.50 Uhr fest. Ein daneben geparkter Opel Astra wurde ebenfalls am Dach beschädigt. Der Sachschaden ist noch nicht bekannt.