Bauunternehmer Meßmer ehrt Mitarbeiter

Bei einer Betriebsfeier der Firma Meßmer Bauunternehmung aus Obereisenbach konnte Geschäftsführer Peter Meßmer fast alle der mehr als 30 Mitarbeiter begrüßen. Bei der Feier ehrte er gleich mehrere Mitarbeiter für ihre Treue zum Betrieb, dem sie seit Jahrzehnten angehören.

Dabei bedankte er sich bei seinen Mitarbeitern für die gute und erfolgreiche Arbeit im abgelaufenen Jahr. Er betonte, dass es nur durch den hohen persönlichen Einsatz jedes Einzelnen möglich war, die vorliegenden Aufträge fristgerecht auszuführen. Außerdem bat er seine Mitarbeiter, Werbung für ihren Beruf zu machen, da es inzwischen ungemein schwierig ist, geeignetes Personal sowie Auszubildende für den vielseitigen Beruf des Maurers zu gewinnen, heißt es in der Pressemitteilung.

Geschäftsführer Peter Meßmer freute sich, langjährige Mitarbeiter auszeichnen zu können. So feierte Wolfgang Reihs im Jahr 2019 sein 35-jähriges Arbeitsjubiläum. Er begann am 24. April 1984 seine Arbeit und ist trotz eines im Jahr 2016 erlittenen schweren Arbeitsunfalles bis heute im Betrieb, heißt es weiter. Othmar Tadler begann trat seine Stelle als Bautechniker im Unternehmen am 4. Juni 1994 an. So konnte er im vergangenen Jahr sein 25-jähriges Betriebsjubiläum feiern. Im Jahr 2006 wurde Othmar Tadler zum Prokuristen ernannt. Durch seinen außergewöhnlichen persönlichen Einsatz trägt er maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens bei, teilt die Firma in der Mitteilung mit. Bei den beiden Jubilaren bedankte sich Geschäftsführer Peter Meßmer und überreichte ihnen eine Urkunde der Handwerkskammer Ulm sowie ein persönliches Geschenk.

Sein Dank galt allen Mitarbeitern, darunter ganz besonders Josef Monninger für über 40 Jahre und Joachim Pätz für mehr als 30 Jahre Betriebszugehörigkeit.