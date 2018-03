Baurecht im Ramsbach

Der Weg für eine Bebauung des ehemaligen Zwisler-Areals im Ramsbach ist frei: Der Gemeinderat hat bei drei Gegenstimmen und drei Enthaltungen den Satzungsbeschluss für das künftige Baugebiet „Ramsbach Quartier“ gefasst.

Seitdem das Unternehmen Zwisler den Standort in dem Gebiet 2006 aufgegeben hat, ist auf der knapp einen Hektar umfassenden Fläche wenig passiert. In den kommenden 15 Jahren werden auf dem Areal in fünf Bauabschnitten sieben Mehrfamilienhäuser mit mehr als 120 Wohneinheiten und mehr als 200 Stellplätzen entstehen. In einem Durchführungsvertrag mit der Stadt hat sich das Unternehmen, das Vorhabenträger und Grundstückseigentümer ist, dazu verpflichtet, innerhalb von zwei Jahren einen Bauantrag einzureichen. Bislang ist kein Antrag bei der Stadtverwaltung eingereicht worden.