Baulandpolitische Grundsätze sind in Tettnang auf der Zielgeraden

Wenn die Stadt bei größeren Bauprojekten im Grundstückserwerb das Tettnanger Baulandmodell anwenden möchte, muss sie einiges beachten. In diesem Fall ersteht sie vom Eigentümer 35 Prozent des Gebiets und erhält kostenfrei 30 Prozent für die Erschließung und Infrastruktur. Der Eigentümer kann die verbleibenden 35 Prozent dann frei im Rahmen eines Bebauungsplans entwickeln.

Details zur Nutzung des städtischen Anteils nannte Gerhard Spieß als Rechtsexperte in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch. Im Gegensatz zu früheren Zeiten kann die Stadt nicht mehr frei darüber verfügen, was sie mit ihrem Teil des Geländes macht, sondern muss ihre Nutzung begründen. Sprich: Wenn die Stadt auf der einen Hälfte ihres Grundstücks sozialen Wohnraum schafft, kann sie die andere Hälfte ihres Gebiets nicht einfach zu Höchstpreisen verkaufen. Sie muss eine „städtebauliche Begründung“ liefern, was sie mit ihrem Teil machen möchte, so Spieß.

Dies war ein Kritikpunkt am Antrag von Freie Wähler und FDP, die nur die Hälfte des städtischen Grundstücks für die soziale Nutzung vorsehen. Auf Nachfrage von Spieß äußerte Peter Gaissmaier (FW) mündlich, dass die andere Hälfte für „gedämpften“ Wohnraum vorgesehen sei. Spieß hat den Auftrag, die baulandpolitischen Grundsätze als Vertragswerk rechtssicher zu machen und sagte, dass er das dann bei der Formulierung so berücksichtigen werde.