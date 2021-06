Bei Baggerarbeiten in der Zeppelinstraße in Tettnang sind Arbeiter am Donnerstagvormittag laut Polizeibericht auf einen „verdächtigen Gegenstand“ gestoßen. Der musste in der Folge bis etwa 10 Uhr abgesperrt werden. Der angeforderte Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte Entwarnung geben, da es sich lediglich um eine leere Weltkriegs-Sprenggranate handelte. Evakuierungsmaßnahmen waren nicht notwendig.