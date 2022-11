Bastelzeit an der Tettnanger Uhlandschule am 9. Dezember

Nach zwei Jahren Pause findet in diesem Jahr wieder der traditionelle Bastelnachmittag der Uhlandschule Tettnang gemeinsam mit dem „Hort an der Schillerschule“ in den Räumlichkeiten der Uhlandschule statt. Dieser ist am Freitag, 9. Dezember, von 14.30 bis 17 Uhr.

Laut Ankündigung lädt ein vielseitiges Bastelangebot Groß und Klein zum Mitbasteln ein. In der Mensa gibt es Kaffee und selbst gebackene Kuchen. Auf dem Adventsbasar der Klasse 9 können sich die Teilnehmer zudem mit kleinen weihnachtlichen Geschenken eindecken. Der Erlös aus dem Verkauf von Kaffee und Kuchen sowie dem Adventsbasar kommt den Schülerinnen und Schülern für die Abschlussfahrt nach Berlin zugute.