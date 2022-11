Basar im Gemeindezentrum St. Gallus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der morgendlichen Eucharistiefeier in St. Gallus lockte am Sonntag, 20. November, unser Basar zahlreiche Besucher ins Gemeindezentrum. Dieses Jahr konnte der Basar wieder in gewohnter, aber noch etwas kleinerer Form als vor Corona-Zeiten stattfinden. Adventlich geschmückte Stände mit Selbstgestricktem, Gebasteltem und hausgemachten Leckereien sowie Adventskränzen lockten zum Verweilen und zu kleinen Einkäufen. Neben einem zünftigen Weißwurstfrühstück und Käseseelen wurden nachmittags leckere Kuchen und Kaffee angeboten. So blieb genügend Zeit und die Möglichkeit, gemütlich zusammen zu sitzen und sich zu unterhalten. Pfarrer H. Riedle genoss sichtlich seinen ersten Basar in Tettnang bei zahlreichen Gesprächen mit den Kirchengemeindemitgliedern.

Der Erlös aus dem Basar fließt in die Renovierung des Gemeindezentrums mit ein. Ein großes Dankeschön an die Sachspenderinnen und Sachspender und alle HelferInnen, die schon tagelang im Voraus und am Sonntag selbst im Einsatz waren. Ohne sie wäre so ein Gemeindefest nicht möglich! Herzlichen Dank! Das Basar-Orgateam.