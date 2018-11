Barocke Pracht und Frömmigkeit funkeln

Über ein volles Haus durften sich Hertha Weidmann und Christa Losch am vergangenen Sonntag bei der Eröffnung ihrer Ausstellung „Salvator Mundi“ freuen. Präsentiert auf rotem Samt, ließen ihre Fatschenkindl, Figuren und Bilder das Publikum staunen, schreibt die Stadtbücherei in einem Pressebericht. Perlen, Spitzen, kostbare Stoffe, Golddrähte und Goldstickereien bilden eine Symphonie aus Schönheit und Frömmigkeit.

Wie Hertha Weidmann bei der Vernissage erläuterte, haben die sogenannten Klosterarbeiten ihre Ursprünge in der Verehrung von Heiligen und deren Reliquien. Diese integrierte man in Kastenbilder und schmückte sie mit Klosterarbeiten aus. Die Verehrung des Jesus-Kindes zählte dazu. Es gab, wie Hertha Weidmann weiter ausführte, zudem den Brauch, Nonnen beim Klostereintritt eine kindliche Jesusfigur zu schenken. Sie sollte den Abschied von der Familie erleichtern und den Verzicht auf eigene Kinder kompensieren. Die Nonnen statteten in der Tradition der Heiligenverehrung auch ihre Jesuskinder mit aller ihnen verfügbaren Pracht aus. Daraus hat sich ein klösterliches Kunsthandwerk entwickelt, das bis heute fasziniert.

Seit vielen Jahren widmen sich Hertha Weidmann und Christa Losch der möglichst originalgetreuen Nachbildung von herausragenden Exemplaren dieser Klosterkunst. Sie berichteten in der Vernissage von ihrer Jagd nach den Materialien, von nächtelangem Sticken, Nähen, Drehen und Montieren. Von Kursen, auf denen sie die alten Techniken lernen. Und davon, dass sie von ihrem Kunsthandwerk nicht mehr lassen können. Entstanden ist eine Ausstellung, die zum Schauen und zum Bewundern einlädt, heißt es im Bericht weiter. Neben all der Pracht spürt man auch, mit welcher Hingabe der Glaube viele Jahrhunderte lang in Schönheit umgewandelt wurde. Die Exponate der Ausstellung zeigen dies eindringlich. Sie sind so reich an vollendet gearbeiteten Details, dass manch einer am Sonntag die Zeit beim Schauen vergessen hatte.