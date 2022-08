Bahnsport: Schramm/Schiemer gehören zu den Besten Europas

Zum achten Mal in seiner Karriere hat sich Imanuel Schramm aus Wellmutsweiler mit seinem Beifahrer für das Finale der Grasbahn-Europameisterschaft qualifiziert. Am kommenden Sonntag wird dieses in Eenrum in den Niederlanden ausgetragen, dort streiten die zwölf besten Gespanne Europas um den Titel.

Eine Überraschung ist Schramms Qualifikation nicht mehr. Der 48 Jahre alte Bahnsportler aus Wellmutsweiler bei Tettnang gehört seit vielen Jahren zu den besten deutschen Seitenwagenpiloten auf der Gras- und Sandbahn. Sein bestes Ergebnis im europäischen Finale war bisher der fünfte Platz. Es überhaupt ins EM-Finale zu schaffen, ist jedoch immer wieder als Leistung zu betrachten. Im Bahnsport müssen die Gespanne sämtliche Qualifikationsrunden überstehen. In diesem Jahr gelang dies Schramm mit seinem neuen Beifahrer, dem 44-jährigen Frank Schiemer aus Bad Waldsee. Beide waren für das Halbfinale im hessischen Bad Hersfeld gesetzt und schafften mit dem zweiten Rang den Sprung ins Finale souverän.

Schramm/Schiemer beißen auf die Zähne

Ein Spaziergang war das Rennen in Bad Hersfeld laut Mitteilung keineswegs. Im Training hatten Schramm/Schiemer einen üblen Sturz, bei dem sie sich mehrfach überschlugen. Der Pilot kugelte sich dabei die rechte Schulter aus, die Notärztin brachte den Oberarmknochen wieder in die richtige Position. Beifahrer Schiemer erlitt einen Kapselriss im Mittelfinger.

Aber beide bissen die Zähne zusammen und traten zum Rennen an. Weil das erste Motorrad nach dem Sturz irreparabel beschädigt war, mussten sie auf dem Ersatzgespann antreten. Das älteste Duo im Feld musste den Umweg über das B-Finale nehmen, in welchem sie Zweiter wurden.

Schramm stapelt vor dem EM-Finale in Eenrum vorsichtshalber tief: „Unser Ziel ist, unfallfrei unter die ersten Acht zu kommen. Bei einem Tagesfinale kann alles passieren“, so Schramm. „Leider sind wir dieses Jahr erst zwei Grasbahnrennen gefahren, die anderen Rennen waren alle auf Sand. Frank ist seit zwei Jahren mein Beifahrer und noch ziemlich unerfahren – aber er wird von Rennen zu Rennen besser.“