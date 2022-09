Bahn steht unter Wasser: Das Simsonrennen ist abgesagt

Nach zwei Jahren Corona-Pause wollte der MSC Langnau am Montag, 3. Oktober, das traditionelle Simsonrennen in Dentenweiler veranstalten. Leider regnet es jedoch seit Tagen und auch die Aussichten auf eine Besserung zum Wochenende sind schlecht.

Deshalb hat die Vorstandschaft schweren Herzens gehandelt und das Rennen abgesagt. „Es war alles vorbereitet für eine schönes Rennen am Tag der Deutschen Einheit“, so Andrea Kreuzer. Die Vorstandschaft bedankt sich bei allen, die in die Vorbereitungen involviert waen. Man bedauere es sehr, das Rennen absagen zu müssen, heißt es weiter.